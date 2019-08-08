2019-08-08T11:40:00+03:00
Спорт

«Ротор» оштрафовали на 20 тысяч за сквернословных болельщиков

А Павлу Могилевскому вынесли предупреждение за то, что ведет себя как главный тренер
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фанаты у "Ротора" активные, иногда чересчур.Фанаты у "Ротора" активные, иногда чересчур.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградские футбольные болельщики славятся своей преданностью команде, но иногда они в порыве эйфории переходят черту. Именно за их излишнюю эмоциональность клуб заплатит 20 тысяч рублей штрафа. Такое решение приняли в среду, 7 августа в Доме футбола на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Речь идет о последнем матче «Ротора», когда он на своем поле принимал «Краснодар-2». На 10 тысяч рублей клуб оштрафовали за «скандирование зрителями ненормативной лексики», еще на 10 тысяч - «за неправомерные действия зрителей».

Впрочем, наставники у сине-голубых тоже «горячих кровей». Так, старший тренер «Ротора» Павел Могилевский получил предупреждение от РФС за свое поведение на матче с «Химками». Формулировка звучит так: «Предупредить Могилевского о недопустимости демонстративного фактического исполнения обязанностей главного тренера лицом, не являющимся таковым».

Могилевский, действительно, не является главным тренером команды. Формально. А все потому, что у него нет соответствующей лицензии. Из-за этого главным наставником «Ротора» и назначили Игоря Меньщикова. Но в реальности все волгоградцы знают, что именно Могилевский ведет команду весь последний год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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