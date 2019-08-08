2019-08-08T11:25:00+03:00
Происшествия

Подростки на скутерах устроили две аварии на волгоградских дорогах

А байкер протаранил стоящий в пробке «Каптюр»
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавших доставили в больницу.Пострадавших доставили в больницу.
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В летние каникулы количество аварий с детьми резко увеличивается. Кто-то попадает под машину на велосипеде, кого-то сбивают во дворе, а кто-то сам устраивает ЧП на дороге. В Калачевском районе около 9 вечера 16-летний мальчишка на скутере гнал по улице 65-Армии, сзади сидела 13-летняя пассажирка. Парень не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в «Фольксваген Поло». 25-летняя женщина-водитель не успела уйти от столкновения. В результате аварии пострадала пассажирка скутера. От госпитализации она отказалась.

Еще одно ДТП с подростком случилось в Урюпинском районе. Там 17-летняя школьница на скутере мчалась по загородной дороге. Она не справилась с управлением на очередной выбоине и упала. Проезжающие мимо автомобилисты вызвали «скорую».

А в Дзержинском районе байкер на «Хонде» ехал по улице Землячки и врезался в стоящий в пробке «Каптюр». 59-летний водитель кроссовера не пострадал, а вот 48-летний мотоциклист пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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