Пьяная волгоградка после свадьбы забыла младенца на улице на ночь

СЕГОДНЯ 10:47 2019-08-08T10:47:19+03:00

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Алкоголь - зло. А в больших количествах даже из нормального человека и любящей матери делает чудовище. В Камышине под суд идет 25-летняя местная жительница. Она обвиняется в оставлении в опасности своего ребенка.

ЧП произошло 26 апреля. Камышанку пригласила на свадьбу подруга. Сначала молодая женщина решила не ходить. Дочке едва исполнилось 11 месяцев, а муж был на заработках в Москве, оставить младенца было не с кем. Но соблазн был слишком большим, ведь она так давно никуда не ходила. Так что приехала на свадьбу вместе с коляской. Заботу о грудничке на празднике взяли на себя женщины постарше, а камышанка пустилась во все тяжкие. К полуночи она едва стояла на ногах. Держась за коляску, как за спасительную соломинку, она так дошла до подъезда. А потом оправилась в свою квартиру, оставив дочку на улице.

Как она объясняла потом следователям: ей стало плохо и она заснула.

Девочка в свои 11 месяцев оказалась очень подвижной. Она вылезла из коляски и стала искать маму, как могла – на четвереньках. В половине пятого утра жалобный писк услышала одна из соседок горе-мамашки. Она вышла из подъезда и увидела на земле грязного плачущего грудничка. Женщина тут же вызвала «скорую». Ребенка увезли в больницу с переохлаждением: ночи в апреле еще очень холодные.

Камышанка до этого на учете не состояла. Соседи отзываются о семье положительно: дочку любят и заботятся. Не ожидал такого поступка и ее муж, который очень расстроился поведением благоверной.

- Сейчас женщине грозит либо штраф, либо исправительные работы, либо арест до трех месяцев, либо тюрьмы до года. Ее судьбу решит суд, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU