2019-08-08T09:08:19+03:00
Происшествия

В Волгограде задержали 20 мигрантов, которые штамповали крышки для закруток

Директору предприятия грозит до 5 лет лишения свободы
Екатерина МАЛИНИНА
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В цеху работали одни мигранты.В цеху работали одни мигранты.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Мы уже привыкли, что на полях задерживают десятки мигрантов, работающих без патентов. Но как оказалось, приезжие из Узбекистана и Таджикистана трудятся на только на земле, но и на заводах. Во время рейда сотрудники иммиграционного контроля и Пограничного Управления ФСБ заглянули на небольшой цех в Дзержинском районе Волгограда. Внутри штамповали крышки для стеклянных банок под закрутку. Делали это приезжие. При проверке оказалось, что у 20 рабочих нет разрешений на работу. Жили они неподалеку в административных зданиях, которые совсем не предназначены для жилья. Также у восьми иностранцев не было права ь в нашей стране. Двух из них в ближайшее время отправят на родину.

- Также предстоит ответить за подпольных рабочих и 35-летнему директору завода. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дело по статье организация незаконной миграции. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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