2019-08-08T08:42:46+03:00
Происшествия

В Астрахани следователь полиции отсидит семь лет в колонии строгого режима за взятку

Также он обязан заплатить 4 миллион рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Более мягкую статью следователь оценил в 400 тысяч рублейБолее мягкую статью следователь оценил в 400 тысяч рублейФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Астрахани вынесли приговор начальнику следственного отдела ОВД Наримановского района и адвокату. Оба обвинялись в получении взятки и в посредничестве.

В районов ОВД было в производстве уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Астраханцу грозил большой срок. Начальник отдела решил на этом заработать. Он знал, что у обвиняемого есть адвокат. Он предложил защитнику стать посредником. Через него он сообщил матери мужчины о возможной переквалификации статьи на более мягкую. За это он запросил 400 тысяч рублей. При этом частью взятки он готов был поделиться с юристом.

Таких денег у женщины не было и она обратилась в правоохранительные органы. Так что передача «откупных» проходила под пристальным внимание силовиков. Когда деньги оказались на руках адвоката, того задержали.

- Следователя приговорили к 7 года колонии строгого режима. Также он обязан заплатить 4 миллиона рублей штрафа в казну. Адвокату за посредничество дали пять лет колонии общего режима и штраф в размере 2 миллионов рублей, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Приговор может быт обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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