Под Волгоградом пройдет чемпионат России по ловле спиннингом с лодок

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-08T08:18:50+03:00

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На рыбалку едут отдохнуть. А улов – это скорее приятное дополнение. Хотя дух соперничества есть и у самых спокойных рыбаков: у кого больше добыча. Обычно подобные состязания заканчиваются фотками в интернете. Но для самых азартных существуют официальные соревнования. В этом году с 9 по 12 августа на территории Ленинского района возле села Каршевитое пройдет чемпионат России по ловле спиннингом с лодок. Уже известно, кто будет участвовать: рыбаки из Московской, Ростовской, Смоленской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Белгородской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского края.

Состязаться будут в двух категориях: парня ловля и командная ловля. На участке Волги шириной 2 километра и глубиной до 20 метров с сильным и средним течением мужчины и женщины будут охотиться на хищников. В зачет пойдет только средняя и крупная рыба: судак, берш, щука, окунь, голавль, язь, жерех.

Открытие чемпионата намечено на 9 августа на 17-00, ловить будут 10 и 11 августа. 12 состоится награждение команд призами и кубками. Организуют соревнования ФГУБ «ЦСП», федерация рыболовного спорта России, Волгоградская областная федерация рыболовного спорта при поддержке администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU