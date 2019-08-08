2019-08-08T08:01:15+03:00
Происшествия

В Волгограде школьник танцевал на чужой машине, чтобы повеселить друзей

Подростку грозит уголовное наказание
Екатерина МАЛИНИНА
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Подросток может оказаться в суде.Подросток может оказаться в суде.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Развлечение у современных подростков очень странные. Дети соревнуются, кто больше наберет лайков в интернете, сделав фото на крыше, воруют на спор одежду из магазинов. Уже поздно вечером в полицию Ворошиловского района позвонила местная жительница. Она рассказала, что по ее машине прыгает подросток. Школьник забрался на крышу и решил там станцевать. Всю эту сцену наблюдали его друзья-товарищи. Когда 47-летняя дама выбежала на улицу, компания поспешила удрать.

Но хулигана задержали по горячим следам патрульные. Они доставили его в отдел полиции. Там 17-летнему молодому человеку пришлось давать объяснение. Сначала, он все отрицал, но потом сознался. Да, прыгал по крыше чужой машины. Никакого зла на владелицу Хендая Гетц не держит, просто решил повеселить друзей, покрасоваться.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ – умышленное повреждение имущества, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Волгограду.

Школьнику уже исполнилось 17 лет, то есть он будет отвечать перед судом за свой поступок. А его родителям предстоит пообщаться с сотрудниками ПДН. Ведь мальчика гулял ночью один, без взрослых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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