В Астраханской области из 300 мостов 160 - аварийные

СЕГОДНЯ 18:06 2019-08-07T18:06:49+03:00

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Сегодня, 7 августа, в Астраханской области с визитом находится министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Обсуждать наболевшие вопросы с главой региона он начал буквально по прилету - с разговора о реконструкции аэропорта. Но этот вопрос пока так и повис в воздухе. А вот с другой астраханской проблемой - мостами - министр обещал помочь.

Как подсчитали в администрации Астраханской области, на данный момент в регионе из 300 мостов 160 находятся в аварийном и предаварийном состоянии. А, учитывая, что вся область расположена на реках и каналах, вопрос этот просто жизненно важный.

Дитрих отметил, что правительство уже поручило разработать программу по ремонту мостов в стране и определить источники финансирования. Так что Астраханская область может попасть в эту программу. Причем даже в качестве пилотного проекта. На данный момент уже готовится проектно-сметная документация на капитальный ремонт 19 мостов. Они в первую очередь будут включены в федеральную программу на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU