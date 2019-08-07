В Волгограде кандидат в депутаты облдумы судился, чтобы скрыть судимость

СЕГОДНЯ 17:55 2019-08-07T17:55:04+03:00

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Чем ближе к выборам в местные органы власти (которые пройдут, напомним, в Волгоградской области 8 сентября), тем сильнее накаляются страсти в этой «гонке». Как вам ситуация: судиться за то, чтобы скрыть судимость.

И это не шутка. Один из кандидатов в депутаты Волгоградской областной Думы - Николай Шишенин, которого выдвинуло областное отделение КПРФ, подал иск против избиркома. В суде он потребовал, чтобы на плакатах и избирательном бюллетене не указывалось то, что он имеет судимость.

Да, он действительно был судим - в 2015 году за «мошенничество в сфере предпринимательской деятельности». Кировский районный суд приговорил его к штрафу в размере 250 тысяч рублей. Правда, штраф он так и не заплатил, потому что был «освобожден от наказания в связи с истечением срока давности». Но факт остается фактом.

Центральный райсуд Волгограда посчитал требования Шишенина необоснованными и отказал принять иск к избиркому.

Кстати, это уже не первый раз, когда партией пытается скрыть неприятный факт его биографии. В 2018-м году он скрыл эти сведения, когда подавал документы в ТИК Волжского. За это ему тогда отказали в регистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU