2019-08-07T17:12:15+03:00
Общество

В Волго-Ахтубинскую пойму начали подкачивать воду

Первыми наполнят Каширинский и Краснослободский тракты
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Из-за маловодья ерики поймы к августу совсем обмелели. Фото администрации ВО.Из-за маловодья ерики поймы к августу совсем обмелели. Фото администрации ВО.
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Этой весной сбросы на Волжской ГЭС были настолько скудными, что даже ерики и озера Волго-Ахтубинской поймы заполнились не в полном объеме, а в дельту Волги в Астраханской области вода вообще почти не дошла. Потому уже к концу июля вода из протоков практически исчезла. Чтобы обеспечить жителей водой и подержать экологический баланс уникального природного парка, принято решение начать подкачку воды в Волго-Ахтубинскую пойму. Контракт на оказание услуг уже заключен с ГБУ «Управление «Волгоградмелиоводхоз».

- Всего насосными станциями будет подано 2,5 миллиона кубометров воды: один миллион кубометров из них — в Каширинский тракт; полтора миллиона кубометров — в Краснослободский. Подача воды уже начата: накануне проведены все пуско-наладочные работы, - уточняют в администрации Волгоградской области.

Напомним, чтобы раз и навсегда решить проблему наполнения водой ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы решили построить мини-ГЭС. Специалисты института «Гидропроект» уже приступили к проектированию новых водопропускных сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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