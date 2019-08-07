Число контейнеров для сбора ТКО в Волгоградской области выросло до 26 тысяч
Компания «Управление отходами - Волгоград» продолжает выстраивать свою работу. Основная цель регионального оператора - наладить удобную и экологически безопасную систему вывоза мусора в Волгоградской области. На начало августа регоператор увеличил количество евроконтейнеров для сбора мусора до 26 тысяч 730 штук. Это на 1200 баков больше, чем было в июле.
Напомним, за первую половину 2019 года региональный оператор расставил современные евро контейнеры на территории Быковского, Еланского, Котовского и Среднеахтубинского районов. Последовательно обновляется контейнерный парк и на территории Волгограда.
НА ЗАМЕТКУ
Единый номер регионального оператора для физических лиц 8-800-350-43-48
Для юридических лиц 8 (8442) 26-82-67, добавочные 200-208
Официальный сайт регионального оператора UO34.ru
Электронный адрес info@uo34.ru
Заключение договоров с юридическими лицами: г. Волгоград, ул. Новороссийская 14Б, 2 этаж.
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ИСТОЧНИК KP.RU