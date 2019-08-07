В команде «Ротора» еще один новичок - Алексей Евсеев

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-07T15:13:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В семье волгоградского «Ротора» пополнение: клуб подписал еще одного игрока. Теперь в команде появился атакующий полузащитник в лице Алексея Евсеева.

Это 25-летний опытный и перспективный игрок. Родом он из Санкт-Петербурга, именно там и начал заниматься футболом. В 2011 году в составе «Зенита» дебютировал в молодёжном первенстве. В следующем сезоне впервые вышел на поле в матче Премьер-лиги. Играл за национальные сборные России (до 17, до 18, до 19 и до 21 года). В составе сине-бело-голубых становился Чемпионом России (2014/2015), обладателем Кубка России (2015/16), обладателем Суперкубка России: (2015, 2016). Сезон 2017/2018 играл за «Урал». Весну 2019 провел в «Химках».

Волгоградские фанаты уже оценили новичка: «Надеемся, твой путь в РПФЛ совпадет с дорогой туда «Ротора», «Отличная замена Коротаеву!» (напомним, Коротаев разорвал контракт в сине-голубыми и перешел в Песчаноперекопскую «Чайку», тем самым его позиция в составе оказалась вакантной).

- Евсеев будет выступать за сине-голубых под 11 номером, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора».

ИСТОЧНИК KP.RU