«Русал» выпускает пятую часть алюминия в мире

СЕГОДНЯ 15:13 2019-08-07T15:13:15+03:00

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Российская корпорация «Русал» является крупнейшим производителем алюминия в мире. На долю компании приходится почти пятая часть рынка этого металла. В 2018 году она попала под международные санкции, но с честью вышла из непростой ситуации. В состав корпорации входит Волгоградский алюминиевый завод, который в прошлом году отметил юбилей - 60-ю годовщину со дня основания. За свою историю он преодолел множество трудностей и сегодня работает с уверенностью в завтрашнем дне.

Как развивалась алюминиевая промышленность последние 20 лет, читайте в спецпроекте «Как «закалялся» самый современный металл?».

ИСТОЧНИК KP.RU