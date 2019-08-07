Многодетная волгоградка поборется за титул «Миссис Россия 2019»

СЕГОДНЯ 14:48 2019-08-07T14:51:37+03:00

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В субботу, 10 августа, в Московском культурном фольклорном центре соберутся самые замечательные, самые талантливые и очаровательные женщины России со всех ее уголков. Здесь будет проходить фестиваль-конкурс «Миссис Россия 2019». Волгоград там представит Елена Чеботкова..

35 участниц целую неделю проведут в Москве. В этом году темой фестиваля - конкурса станет «космонавтика» и все, что с ней связано! В программе у женщин запланированы различные мероприятия - культурные, развлекательные благотворительные, в том числе театрализованный показ роскошных авторских коллекций и королевское дефиле.

Для волгоградки Елены Чеботковой, этот конкурс уже не первый. Она была финалисткой всероссийского конкурса "Женщины России 2014", а в этом году она завоевала победу и титул «Царица Поволжья 2019». А у нее, между прочим, пятеро детей, в том числе замечательная тройня мальчишек. Так что, поддержим нашу многодетную красавицу?

ИСТОЧНИК KP.RU