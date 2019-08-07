Музыка большого города: на улицах Астрахани поставили три пианино

СЕГОДНЯ 13:55 2019-08-07T13:55:46+03:00

Один инструмент до холодов будет стоять на Набережной. Фото администрации Астрахани.

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Вышли сегодня астраханцы на Набережную Волги и наткнулись… на пианино. Кто-то установил его здесь прямо под открытым небом. Да еще и расписали инструмент, от чего он стал настоящим украшением прогулочной зоны. Оказалось, это сделала администрация города.

- Это не единственное пианино, которое появилось на улице Астрахани. Всего их установили три - на Набережной реки Волги (недалеко от скульптурной композиции «Дама с собачкой»), в Братском саду (около магазина «Атриум») и на улице Ахматовской, - признались «КП-Волгоград» в городской администрации Астрахани.

Идея принадлежит городскому управлению культуры.

- Это не памятники и не стилизация, а самые настоящие музыкальные инструменты. Просто на протяжении длительного времени они не использовались. Раньше эти пианино принадлежали школам искусств, но теперь их заменили на новые, а этим решили дать «вторую жизнь, - поясняет заместитель начальника управления культуры администрации МО «Город Астрахань» Светлана Слувко.

Вместе с педагогами-художниками инструменты раскрасили рисунками в стиле «Солнечная Астрахань» и отправили радовать астраханцев на улицы. И, надо сказать, они уже пользуются популярностью в городе.

Инструменты будут стоять на улицах до холодов. Потом их на зиму уберут.

ИСТОЧНИК KP.RU