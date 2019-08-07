2019-08-07T13:29:38+03:00
Общество

Астраханец накопил 45 штрафов за превышение скорости

Когда долг перевалил за 42 тысячи за «шумахера» взялись приставы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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«Какой же русский не любит быстрой езды?» - вопрошал еще Гоголь пару веков назад. И хотя с тех пор многое, что изменилось на дорогах, «шумахеров» осталось предостаточно. Вот один такой живет в Астрахани, и, судя по накопленным штрафам, дорожные знаки ему не писаны. Он умудрился накопить 45 штрафов (!) за превышение скорости. Причем, зарабатывал он их регулярно, а вот оплачивать не торопился. Пока за ним не пришли приставы.

- Мужчина задолжал по штрафам 42 тысячи рублей. Приставы посылали ему повестки на явку, звонили неоднократно, но «шумахер» скрывался. Тогда сотрудник ведомства заблокировал расчетные счета должника, а также наложил запрет на совершение регистрационных действий в отношении автотранспортного средства, принадлежащего любителю высокой скорости, - рассказывают «КП-Волгоград» в УФСС по Астраханской области.

И уже на следующий день водитель примчался к приставам сам.

- В этот же день мужчина оплатил всю сумму долга. После этого с него сняли все ограничения, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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