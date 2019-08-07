Волгоградцам предлагают придумать, как должны выглядеть кафе и рестораны на набережной

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-07T12:53:43+03:00

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Набережная в Волгограде кардинально преобразилась в этом году. Но на этом ее реконструкция не закончена. Завершение работ планируют к 2021 году. Так что волгоградцев и гостей города ждет много приятных сюрпризов. Вернут в прогулочную зону кафе, киоски с фастфудом, ресторанчики. Правда, совсем не в том виде, как это было несколько лет назад. Чтобы не превратить набережную в фудкорт, городские власти решили создать «единую концепцию организации объектов общественного питания». Но чтобы все было демократично, объявили конкурс для всех желающих. Каждый волгоградец может в нем поучаствовать.

От волгоградцев ждут предложения: где размещать киоски и кафе с едой и как они должны выглядеть. Реализация самой лучшей идеи позволит повысить туристическую привлекательность и сделает прогулку по набережной удобной и неголодной.

Оценивать работы будут по четырем критериям: новизна идеи и раскрытие потенциала территории, реалистичность предлагаемой концепции, возможность круглогодичной эксплуатации объектов, высокое художественное исполнение. Присылать свои мысли можно в виде рисунков или чертежей.

Подача заявок до 9 августа 2019 года, подача концепций до 21 августа, подведение итогов до 28 августа 2019 года. Форма заявки есть на сайте администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU