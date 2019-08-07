В Волгограде сотрудник железной дороги пошел под суд за взятки

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-07T15:18:42+03:00

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Главного инженера Сарепской дистанции Приволжской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» Андрея Булгакова отправили на скамью подсудимых. Его признали виновным во взяточничестве.

Даже в такой, казалось бы, рядовой должности, Булгаков нашел повод, как подзаработать на своих полномочиях. Он предложил свое «покровительство» директору фирмы, которая проводила реконструкцию участка «Максим Горький – Котельниково Приволжской железной дороги». За энную плату главный инженер не проводил проверки на объекте и «закрывал глаза» на нарушение, ну и плюс выдавал разрешения-предупреждения о приближении поездов во время проведения ремонтных работ. За четыре месяца, пока компания работала на объекте, сотрудник «РЖД» получил от бизнесмена порядка 42 тысяч рублей.

- Деньги директор фирмы перевозил инженеру на банковскую карту, - уточняют в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Советский райсуд Волгограда назначил Андрею Булгакову наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Кроме того его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU