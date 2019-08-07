В Волгограде сотрудник железной дороги пошел под суд за взятки
Главного инженера Сарепской дистанции Приволжской дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД» Андрея Булгакова отправили на скамью подсудимых. Его признали виновным во взяточничестве.
Даже в такой, казалось бы, рядовой должности, Булгаков нашел повод, как подзаработать на своих полномочиях. Он предложил свое «покровительство» директору фирмы, которая проводила реконструкцию участка «Максим Горький – Котельниково Приволжской железной дороги». За энную плату главный инженер не проводил проверки на объекте и «закрывал глаза» на нарушение, ну и плюс выдавал разрешения-предупреждения о приближении поездов во время проведения ремонтных работ. За четыре месяца, пока компания работала на объекте, сотрудник «РЖД» получил от бизнесмена порядка 42 тысяч рублей.
- Деньги директор фирмы перевозил инженеру на банковскую карту, - уточняют в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ. - Советский райсуд Волгограда назначил Андрею Булгакову наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства. Кроме того его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, сроком на 1 год 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU