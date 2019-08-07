2019-08-07T12:07:14+03:00
Происшествия

В Астрахани пьяный мужчина утопил трактор вместе с односельчанкой

Селянин сел за руль в нетрезвом виде и опрокинулся вместе с машиной в ерик
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сообщение о трагическом ЧП в Астраханской области поступило в полицию в девять вечера 6 августа. В селе Болхуны в тракторе утонула женщина. Спросите как это? А очень просто - в ерик «Т-25» загнал пьяный тракторист.

50-летний мужчина вместе с 41-летней женщиной возвращались с поля, где пасли скот и параллельно выпивали. Домой ехали на тракторе уже изрядно выпившие. Тракториста даже не смутило, что он сел за руль в нетрезвом виде. Однако, именно по этой причине он не удержал машину на дороге и трактор перевернулся и скатился в ерик. Мужчина смог выбраться наружу из кабины, а вот его пассажирка - нет. Сельчанин уверяет, что за рулем была его подруга, а не он.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто в действительности управлял трактором. Следователи ОМВД России по Ахтубинскому району Астраханской области проводят процессуальную проверку по факту случившегося, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде сотрудник железной дороги пошел под суд за взятки
Следователи завели уголовное дело по факту смерти рабочего от взрыва баллона под Волгоградом
Вячеслав Володин: Надо, чтобы Мамаев курган был доступен всем: и родителям с детьми, и людям с ограниченными возможностями
Флорбол, кроссфит и танцы: в Волгограде с размахом отметят День физкультурника
Напротив центральной лестницы набережной на Нулевой благоустраивают пешеходную зону
Волгоградец взыскал два миллиона рублей за несуществующее ДТП
Волгоградцы реже стали воровать электричество
В Волгограде сразу четыре пешехода попали под колеса машин
День авиации 2019 в Волгограде отметят в парке Героев-летчиков
В Волгограде продают тухлую и перемороженную рыбу
В Волгограде таксисту грозит 20 лет тюрьмы за перевозку героина
Для Астрахани в два раза увеличили суточную норму вылова рыбы
В Астрахани судят чиновника, подарившего застройщику 2,2 миллиона бюджетных денег
В Волгоградской области новый очаг чумы свиней - в Рудне
В Камышине поймали водителя, сбившего на мотоцикле коляску с младенцем
Купить корм, погулять с собакой: как отметить День бездомных животных
Под Волгоградом двух мальчишек придавило бетонной плитой
Сто тысяч за щучью икру: в Астрахани полицейского поймали на крупной взятке от браконьера
На юге Волгограда на рынке продавали арбузы и дыни с нитратами
В Волгограде Михаила Музраева-младшего оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение сотрудникам ФСБ
На трассе «Волгоград-Астрахань» карета скорой помощи сбила 8-летнего ребенка
В Волгограде в парке "Сказка" заменят разрушенное покрытие на детской площадке
В Волгограде директор школы и учитель физкультуры присвоили 260 тысяч бюджетных рублей