В Астрахани пьяный мужчина утопил трактор вместе с односельчанкой

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-07T12:07:14+03:00

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Сообщение о трагическом ЧП в Астраханской области поступило в полицию в девять вечера 6 августа. В селе Болхуны в тракторе утонула женщина. Спросите как это? А очень просто - в ерик «Т-25» загнал пьяный тракторист.

50-летний мужчина вместе с 41-летней женщиной возвращались с поля, где пасли скот и параллельно выпивали. Домой ехали на тракторе уже изрядно выпившие. Тракториста даже не смутило, что он сел за руль в нетрезвом виде. Однако, именно по этой причине он не удержал машину на дороге и трактор перевернулся и скатился в ерик. Мужчина смог выбраться наружу из кабины, а вот его пассажирка - нет. Сельчанин уверяет, что за рулем была его подруга, а не он.

- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто в действительности управлял трактором. Следователи ОМВД России по Ахтубинскому району Астраханской области проводят процессуальную проверку по факту случившегося, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU