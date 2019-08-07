В Астрахани пьяный мужчина утопил трактор вместе с односельчанкой
Сообщение о трагическом ЧП в Астраханской области поступило в полицию в девять вечера 6 августа. В селе Болхуны в тракторе утонула женщина. Спросите как это? А очень просто - в ерик «Т-25» загнал пьяный тракторист.
50-летний мужчина вместе с 41-летней женщиной возвращались с поля, где пасли скот и параллельно выпивали. Домой ехали на тракторе уже изрядно выпившие. Тракториста даже не смутило, что он сел за руль в нетрезвом виде. Однако, именно по этой причине он не удержал машину на дороге и трактор перевернулся и скатился в ерик. Мужчина смог выбраться наружу из кабины, а вот его пассажирка - нет. Сельчанин уверяет, что за рулем была его подруга, а не он.
- Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, кто в действительности управлял трактором. Следователи ОМВД России по Ахтубинскому району Астраханской области проводят процессуальную проверку по факту случившегося, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
ИСТОЧНИК KP.RU