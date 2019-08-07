2019-08-07T11:49:45+03:00
Происшествия

Следователи завели уголовное дело по факту смерти рабочего от взрыва баллона под Волгоградом

Устанавливают виновных-ответственных за безопасность на ООО «ЮгПромМеталл»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ.Фото Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
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Техника безопасности на производстве - это кодекс, за нарушение которого ответственный отвечает головой, точнее свободой. Вот допустили халатность на Камышинском предприятии ООО «ЮгПромМеталл» и погубили человека. Теперь за его смерть ответит тот, кто отвечал за безопасность на заводе. Следователи Южного следственного управления на транспорте СК РФ уже завели на него уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, ЧП случилось 5 июля 2019-го. Рабочему поручили разрезать металлический газовый бак. Но, едва газосварщик приступил к работе, как прогремел взрыв. В баке, видимо, скопились легковоспламеняющиеся пары пока еще не установленного вещества, и от искры его разнесло на осколки. Рабочего с 90% ожогов тела доставили в реанимацию, но, несмотря на все усилия медиков, спасти мужчину не удалось. Он скончался, не приходя в сознание.

- Ведется расследование. Устанавливаются виновные в смерти рабочего лица, а также обстоятельства преступления, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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