2019-08-07T11:22:08+03:00
Общество

Флорбол, кроссфит и танцы: в Волгограде с размахом отметят День физкультурника

Спортивный праздник пройдет 10 августа на Набережной
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Любителей шахмат приглашают на сеанс одновременной игры.Любителей шахмат приглашают на сеанс одновременной игры.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В субботу, 10 августа верхняя терраса Набережной Волгограда превратится в одну большую спортивную площадку - здесь будут отмечать День физкультурника.

В этом году этот праздник отметят с особым размахом - с него стартует череда мероприятий, приуроченных ко Дню города (который Волгоград будет отмечать 31 августа и 1 сентября). Сразу шесть интерактивных площадок откроются на Набережной. Они будут работать в течение всего дня.

- Самая большая площадка будет посвящена кроссфиту - функциональному многоборью. Будут мастер-классы от инструкторов по тяжелой атлетике, гимнастике, гиревому спорту, сухой гребле и многим другим видам спорта.

А представители городского шахматно-шашечного клуба СШ №20 предложат волгоградцам сеансы одновременной игры. Любителей игровых видов спорта ждут турниры по мини-футболу и флорболу. А самым смекалистым наверняка понравится лабиринт по спортивному ориентированию, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

Будет и на что посмотреть: для гостей праздника показательные выступления подготовили танцоры спортшколы «Мечта» и гимнастки школы олимпийского резерва №3 и №10, а также воспитанницы спортклуба «Зенит».

Ну и какой спортивный праздник без наших волгоградчкихз чемпионов: на Набережной будут присутствовать Олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде, заслуженный мастер спорта Лариса Ильченко, чемпион Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Алексей Савостин, чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике Любовь Васильева.

Начнется праздник в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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