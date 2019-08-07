Напротив центральной лестницы набережной на Нулевой благоустраивают пешеходную зону

СЕГОДНЯ 11:00 2019-08-07T11:00:34+03:00

Правда, «работать» она будет только во время большим мероприятий

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Волгоград продолжают благоустраивать согласно заранее утвержденному плану. И в нем отдельным пунктом - преображение участка рокадной дороги напротив центральной лестницы набережной. Именно там проходят главные массовые мероприятия в городе. И поэтому оно должно выглядеть достойно и красиво. Пешеходной зона будет во время праздников, когда на Нулевой поставят кирпич.

Что должны сделать: отремонтировать асфальт, бордюры и парапеты. Сейчас уже начались работы по демонтажу. Подрядчик обязан будет проложить новую линию наружного освещения.

- Асфальт поменяют от круговой развязки у Речного порта до здания Царицынской водокачки. В том числе рабочие оборудуют круговую развязку напротив Речного порта капитальными ограждениями, - сообщили в мэрии.

Дорожники обещают, что перекрывать дороги полностью не будут – лишь небольшие участки, которые можно объехать.

ИСТОЧНИК KP.RU