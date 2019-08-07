Волгоградец взыскал два миллиона рублей за несуществующее ДТП

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-07T10:35:44+03:00

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Некоторые ушлые дельцы умудряются делать деньги из воздуха. Правда, чаще всего такой способ противоречит законам РФ. 36-летний мужчина из Волгограда решил заработать деньги на арендованном им подъемном кране. Компания предоставила ему в распоряжение практически новенькую машину. Но через пару месяцев в страховую компанию (техника была оформлена по КАСКО) пришли документы от арендатора, что кран угодил в ДТП, ущерб от которого составил 2,8 миллиона рублей. Среди бумаг были и фотографии и заключение экспертов и справка из ГИБДД. Страховая фирма отказалась возмещать ущерб. Тогда волгоградец обратился в суд и все-таки взыскал с нее два миллионов рублей.

Но афера вышла наружу, ведь все документы и справки оказались поддельными. Когда полицейские выехали на место, то увидели кран в исправном и идеальном состоянии. Никакого ДТП не было.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на мошенничество в страховой сфере. Свою вину он категорически не признает. Но следователи собрали нужные доказательства, чтобы довести дело до суда. Теперь судьбу волгоградца решит Центральный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU