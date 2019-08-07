Волгоградцы реже стали воровать электричество

СЕГОДНЯ 09:52 2019-08-07T09:52:53+03:00

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Что только не придумывают хитрецы, чтобы меньше платить за коммунальные услуги, в том числе за электричество. И правильными из них считается только экономия и зарядка телефона на работе. Магниты, останавливающие счетчик, прямое подключение к сетям частных домов, получение услуги без договора – все это незаконно. Как сообщает пресс-служба «Россети Юг», они выявили больше полутора тысяч случаев воровства электроэнергии. И лидером является Волгоградская область. Наши земляки похитили 31,6 миллионов кВТ/ч. В той же Ростовской области – 3,35 миллионов кВТ/ч. Правда, стоит сказать, что нарушать стали реже почти на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года.

- Специалисты компании регулярно проводят контрольные съемы показаний приборов учета, устанавливают «умные счетчики» и антимагнитные наклейки-индикаторы, проводят информационную работу с населением, - сообщают в компании.

Так что на каждого хитреца найдется другой хитрец, который в отличие от первого, действует на вполне законных основаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU