2019-08-07T09:25:16+03:00
Происшествия

В Волгограде сразу четыре пешехода попали под колеса машин

Среди пострадавших есть два ребенка
Екатерина МАЛИНИНА
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Всех пострадавших доставили в больницу.Всех пострадавших доставили в больницу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария в Тракторозаводском районе произошла около 11 часов дня. 22-летний водитель ехал по улице Дегтярева в сторону Мещерякова. Он слишком поздно заметил девочку, которая стала переходить дорогу по пешеходному переходу. Молодой человек дал по тормозам, но столкновения было уже не избежать. Машина сбила ребенка. Школьницу на «скорой» доставили в больницу. Девочка была одна, без взрослых.

В Ворошиловском районе под колеса «Шевроле» угодила 85-летняя бабушка. Водитель сдавал назад и не увидел пенсионерку. Ее доставили в медучреждение с травмами.

На Тракторном 35-летняя женщина на джипе ехала по Ополченской в сторону улицы Шурухина. Дама мчалась по дороге и не увидела женщину, которая вышла на «зебру», чтобы перейти дорогу. В итоге 49-летняя пострадавшая оказалась в больнице - ее доставила «скорая».

В Дзержинском районе «Приора» сбила двухлетнего малыша. 19-летний парень за рулем ваза ехал по улице Лесной в частном секторе. Скорее всего, малыш выбежал на проезжую часть. Обстоятельства аварии сейчас уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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