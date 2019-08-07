2019-08-07T09:07:54+03:00
Общество

День авиации 2019 в Волгограде отметят в парке Героев-летчиков

11 августа 2019 День ВВС отметят в парке в Дзержинском районе Волгограда [программа праздничных мероприятий]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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День ВВС в Волгограде отметят 11 августа 2019.День ВВС в Волгограде отметят 11 августа 2019.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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День Воздушно-космических сил России или День Военно-Воздушных Сил России по традиции отмечают 12 августа. В Волгограде широко отпраздновать День авиации решили накануне - в воскресенье, 11 августа 2019 года. В 16.30 выпускников легендарной «Качи» и всех, кто неравнодушен к небу, ждут в парке Героев-летчиков в Дзержинском районе Волгограда на бульваре 30-летия Победы (на Семи Ветрах неподалеку от ТРК «Парк Хаус»). Большой праздник на День ВВС 2019 здесь организует региональный ДОСААФ. В программе праздничных мероприятий - выставка военной техники и авиамоделистов, композиция «В бой идут одни старики» и показ одноименного художественного фильма, выступление военного оркестра и многое другое.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном ДОСААФ, в День авиации 2019 в Волгограде на фестивале «Крылья Качи» будут звучать патриотические песни, в небе закружат мотопарапланеристы, также гостей накормят солдатской кашей из полевой кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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