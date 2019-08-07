2019-08-07T08:49:15+03:00
Общество

В Волгограде продают тухлую и перемороженную рыбу

Роспотребнадзор проверил селедку, минтай и треску в волгоградских магазинах
Екатерина МАЛИНИНА
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Самое частое нарушение - наледь на рыбе.Самое частое нарушение - наледь на рыбе.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Роспотребнадзор устраивает проверки в магазинах постоянно. В лабораторию для изучения попадают молочные товары, мясо, колбасы. Изучают специалисты и качество рыбы и морепродуктов. Всего заглянули в 78 рыбных отделов. 43 пробы изучили по санитарно-химическим показателям, 42 пробы по физико-химическим, 31 один образец проверил на глистов, 1 пробу на антибиотики, 4 пробу на содержание радиоактивных веществ. Также посмотрели соответствие маркировки.

В итоге шесть образцов забраковали по массовой доле глазури, одна рыба была протухшей, у одного образца были нарушения в маркировки. В итоге 3 партии рыбы пошли на уничтожение, а это больше 15 килограммов. Всего предприниматели заплатили штрафов на 77 тысяч рублей. Возбудили 9 административных производств.

Если вы сомневаетесь в качестве продукции в рыбном отделе магазина или вам попалась тухлая селедка, следует обратиться в волгоградский Роспотребнадзор с письменной жалобой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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