В Волгограде продают тухлую и перемороженную рыбу

СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-07T08:49:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор устраивает проверки в магазинах постоянно. В лабораторию для изучения попадают молочные товары, мясо, колбасы. Изучают специалисты и качество рыбы и морепродуктов. Всего заглянули в 78 рыбных отделов. 43 пробы изучили по санитарно-химическим показателям, 42 пробы по физико-химическим, 31 один образец проверил на глистов, 1 пробу на антибиотики, 4 пробу на содержание радиоактивных веществ. Также посмотрели соответствие маркировки.

В итоге шесть образцов забраковали по массовой доле глазури, одна рыба была протухшей, у одного образца были нарушения в маркировки. В итоге 3 партии рыбы пошли на уничтожение, а это больше 15 килограммов. Всего предприниматели заплатили штрафов на 77 тысяч рублей. Возбудили 9 административных производств.

Если вы сомневаетесь в качестве продукции в рыбном отделе магазина или вам попалась тухлая селедка, следует обратиться в волгоградский Роспотребнадзор с письменной жалобой.

ИСТОЧНИК KP.RU