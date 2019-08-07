В Волгограде таксисту грозит 20 лет тюрьмы за перевозку героина

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-07T09:53:21+03:00

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Информация о курьере с крупной партией наркотиков была у полицейских заранее – этому предшествовала большая работа силовиков. Поэтому как только сотрудники ГИБДД заметили на посту ДПС на въезде в город желтую машину, остановили для проверки. Таксист – 24-летний парень, сначала спокойно отнесся к проверке. Но когда стражи порядка стали досматривать машину, заметно занервничал. И не случайно. Под пассажирским сиденьем у него нашли два пакета. Как показала экспертиза экспертно-криминалистического центра МВД по Волгоградской области, внутри был героин.

Молодой человек работал курьером. В своем такси он доставлял товар из одного города в другой. Причем прекрасно знал, что это незаконно. Но получил очень хорошие бонусы от «работодателя». Сейчас за покушение на сбыт наркотика в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU