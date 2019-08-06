2019-08-06T23:39:14+03:00
Общество

Для Астрахани в два раза увеличили суточную норму вылова рыбы

Теперь улов рыбаков может составлять 10 кило
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Астраханцы теперь смогут насладиться рыбалкой и уловом.Астраханцы теперь смогут насладиться рыбалкой и уловом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Во вторник 6 августа в Астрахань прилетел заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Приехал, чтобы обсудить новый закон – о любительском рыболовстве (он готовится вступить в силу 1 января 2020 года). Ну, а где, как не в Каспийской столице узнавать о проблемах рыболовства.

Шестаков, кстати, привез астраханцам хорошую новость - принят закон, который увеличивает суточную норму вылова для астраханских рыбаков-любителей в два раза - с 5 до 10 килограммов. И подчеркнул, что готов «обсуждать все необходимые мероприятия, чтобы создать наибольший комфорт для рыбалки в регионе».

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин за такие вести поблагодарил главу Росрыбаловства от всех астраханцев.

- Отдельное спасибо за это. Для нас это очень важно, жители области будут благодарны, - отметил Бабушкин.

На совещании, к слову, планируют обсудить и вопросы, связанные с экологической обстановкой, влияющей на рыбный промысел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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