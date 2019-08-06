В Астрахани судят чиновника, подарившего застройщику 2,2 миллиона бюджетных денег

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-06T19:03:33+03:00

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Судя по заведенным уголовным делам в Астрахани на сфере ЖКХ наживались все кому не лень - от мелкого клерка до министра. Вот еще одного чиновника отправили на скамью подсудимых. Бывшего начальника отдела технического надзора Управления по капитальному строительству, градостроительной, строительной и жилищной политики администрации МО «Город Астрахань» обвиняют в превышении должностных полномочий.

- В обязанности этого чиновника входило осуществлять технадзор на строительными объектами в Астрахани. В 2015-м году именно он подписал акт приемки жилого дома в микрорайоне «Западный-2» Трусовского района города. Хотя знал, что застройщик не поставил в санузлах ванны, как прописано в документации, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области. - Так по акту застройщик получил 2,2 миллиона рублей из горбюджета за фактически не сделанную работу.

После того, как чиновнику предъявили все эти обвинения, он нашел деньги и возместил ущерб в полном объеме. Но от ответственности это его не освобождает. Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU