В Волгоградской области новый очаг чумы свиней - в Рудне

СЕГОДНЯ 18:12 2019-08-06T18:12:05+03:00

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Несмотря на все усилия волгоградских ветеринаров, вирус африканской чумы свиней стал стремительно распространяться по региону. Только на прошлой неделе карантин по АЧС объявили в Дубовке Волгоградской области, а уже 4 августа страшный диагноз подтвердился сразу в нескольких хозяйствах Руднянского района. Случаи падения животных зарегистрированы в селах Русская Бундевка и Матышево. На сайте областной администрации уже появилось постановление, согласно которому в Руднянском районе объявлен карантин по АЧС.

- В пятикилометровую карантинную зону попали кроме сел Русская Бундевка и Матышево также и три улицы поселка Рудня - гласит постановление, подписанное и.о. губернатора Волгоградской области Евгением Харичкиным.

Этим же документом устанавливается изъять и уничтожить всех свиней в подворьях и хозяйствах, которые попадают в эту карантинную зону. Потери волгоградцам компенсируют из бюджета согласно все тому же распоряжению.

ИСТОЧНИК KP.RU