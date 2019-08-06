В Камышине поймали водителя, сбившего на мотоцикле коляску с младенцем

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-06T16:58:22+03:00

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20-летнего жителя Камышина Волгоградской области будут судить не только за то, что он на мотоцикле сбил коляску с младенцем (который чудом выжил), но и за то, что сбежал с места ДТП.

Случилось это резонансное ДТП 6 июля. Вечером дедушка гулял с внуком в 4-ом микрорайоне Камышина. Мужчина катил коляске 4-месячного малыша, когда в них врезался мотоцикл «Иж-Планета4». Причем деда практически не задел, весь удар пришелся на коляску с младенцем. Но водитель даже не остановился, чтобы помочь, а бросился наутек.

Чуть больше суток понадобилось полицейским, чтобы найти виновника ДТП. Сначала они отыскали в лесополосе у села Сестренки мотоцикл (причем уже в разобранном виде). Затем нашли и его владельца. Им оказался 20-летний местный житель.

Выяснилось, что у парня и водительских прав то нет. Оправдывается, мол, испугался и сбежал. а когда увидел гуляющий по интернету видеоролик, на котором запечатлен момент аварии, решил разобрать мотоцикл.

- За оставление места ДТП камышанин привлечен к административной ответственности, материал направлен в суд для принятия решения. Кроме того, его уже оштрафовали за вождение без прав. Проводится административное расследование по факту причинения телесных повреждений ребенку, - уточняют «КП-Волгоград» в Камышинском УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU