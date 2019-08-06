Купить корм, погулять с собакой: как отметить День бездомных животных

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-06T16:56:51+03:00

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17 августа, во Всемирный день бездомных животных, в 40 регионах России пройдет акция «Лучший друг». Подключится к ней и Волгоград . На протяжении уже четырех лет волонтеры и неравнодушные люди собирают лекарства, корм, игрушки для бездомных животных.

В Волгограде установили три бокса, куда люди могут уже с сегодняшнего дня относить все необходимое. Также каждый желающий 17 августа может вместе с волонтерами отправится в приют «Дино», где лично познакомится с животными. Гостям предложат погулять с собаками. В прошлом году так вывели на прогулку более 800 собак.

ГДЕ ОСТАВИТЬ ПОДАРКИ

Адреса пунктов сбора гостинцев для четвероногих друзей: пр. Университетский, дом 62а; пр. Героев Сталинграда, дом 35; ул. Пархоменко, дом 5. Можно отнести передачу для собак и в кофейню на ул. Чуйкова, 9.

ИСТОЧНИК KP.RU