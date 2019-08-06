Под Волгоградом двух мальчишек придавило бетонной плитой

СЕГОДНЯ 16:40 2019-08-06T16:40:43+03:00

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Мальчишки-сорванцы, даже возле дома умеют найти «приключения на свои пятые точки». Вот два таких друга из города Ленинск Волгоградской области лишь чудом остались живы после игры в футбол. А потому что закончилась игра падением на них бетонной плиты.

Случилось это 5 августа. Два соседских мальчишки играли во дворе дома по улице Максима Горького в футбол. Один из них постарше - ему 17 лет и он уже закончил девять классов, младший - второклашка, ему всего 8 лет. Играли мальчишки, пока мячик не улетел через забор во двор частного дома. Делать нечего, полезли доставать. Но, едва подросток повис на бетонной плите, как она рухнула. Упала прямо на ребят, едва не похоронив их под собой. Спасло детвору то, что она упала на другую плиту и не придавила их всем своим весом.

Как сообщили «КП-Волгоград» в правоохранительных органах региона, мальчишки остались живы. У 17-летнего диагностировали синдром позиционного давления бедер и ушиб правой кисти. его госпитализировали в Ленинскую больницу. Младший отделался лишь испугом и царапинами, от госпитализации отказались.

- По данному факту проводится проверка, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU