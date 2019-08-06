Сто тысяч за щучью икру: в Астрахани полицейского поймали на крупной взятке от браконьера

СЕГОДНЯ 16:14 2019-08-06T16:14:40+03:00

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В Астрахани на взяточничестве поймали очередного полицейского. На этот раз «оборотня в погонах» вычислили в Астраханском линейном отделе МВД России на транспорте.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, на скамье подсудимых оказался Малик Кадралиев (теперь уже бывший их коллега). Этот правоохранитель решил «подзаработать» на браконьере, которого поймали с партией щучьей икры весом более 50 кило. Он согласился за сто тысяч рублей не заводить уголовное дело на преступника, да еще и вернуть ему конфискованный товар.

Бизнесмен согласился. А чтобы «замести» следы, деньги решили передать через таксиста.

- 11 апреля 2018-го на улице Коломенской Трусовского района Астрахани таксисту мужчина дал черный полиэтиленовый пакет и попросил отвезти его Кадралиеву. Что находится в пакете, водитель не знал, но поручение исполнил, - рассказывают следователи.

Правоохранителя задержали с поличным. На данный момент его признали виновным по статье «(получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Суд приговорил его к 3,5 года лишения свободы. Кроме того, ему на 3 года запретили занимать определенные должности.

ИСТОЧНИК KP.RU