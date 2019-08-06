На юге Волгограда на рынке продавали арбузы и дыни с нитратами

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-06T15:52:46+03:00

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Вот не зря все-таки специалисты всех служб советуют покупать арбузы и дыни только в магазинах, на официальных «развалах» или на ярмарках, и не покупать с рук где-нибудь под домом. Вчера на рынке в Краснооктябрьском районе Волгограда при проверке арбузов у продавцов в одной и партий обнаружили значительное превышение по нитратам.

С проверкой на рынок нагрянули активисты из проекта ЕР «Народный контроль». Проверяли все - не только ягоды, но и томаты, картофель, огурцы и другие фрукты-овощи. И, если к волгоградским овощам у контролеров претензий не возникло, то астраханские арбузы и дыни оказались «изрядно удобренными».

- Обнаружили партию арбузов, в ягодах которой вместо допустимых 60 мг/г содержала от 109 до 190 мг/г нитратов (что является значительным превышением). Такая же ситуация обстоит и с дынями. Так при норме в 90 мг/г были выявлены образцы с содержанием нитратов до 220 мг/г, - рассказывает народный контролер Владислав Ушаков.

У продавца этих опасных ягод не оказалось ни сопроводительных документов на товар, не признались они, где и у кого купили эту партию.

- По итогам проверки мы подготовим обращения в региональное управление Роспотребнадзора и в другие компетентные службы. Недопустимо, чтобы опасная продукция попадала на столы волгоградцев. В планах у нас еще ряд проверок, не только на рынках, но и в магазинах крупных торговых сетей, - отметил Владислав Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU