В Волгограде Михаила Музраева-младшего оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение сотрудникам ФСБ

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-06T15:26:35+03:00

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В Дзержинском районном суде сегодня, 6 августа, оглашали приговор по административному делу в отношении Михаила Музраева-младшего. Молодого человека обвиняли в неповиновении сотрудникам ФСБ. Статья предусматривала наказание до полутора тысяч штрафа или 15 суток ареста. Многим бы хотелось посмотреть, как сын генерала-лейтенанта метет дворы, но суд вынес другое решение. Тысяча рублей штрафа.

Свое правонарушением сын бывшего главы СУ СК по Волгоградской области совершил в доме отца. Напомним, Михаила Музраева подозревают в подготовке теракта – покушении на губернатора Волгоградской области. Поэтому к Михаилу Кондуевичу пришли со документами о обыске сотрудники ФСБ. Его сын в этот момент находился в доме. Молодой человек вел себя агрессивно, нецензурно ругался. Правда, никого не бил и ни на кого не нападал – иначе статья была бы совсем другая.

В суд волгоградец пришел с третьей попытки. На первом заседании был лишь адвокат, второе пропустил даже он. На третье пришли оба. Но непосредственно на оглашение приговора волгоградец не остался. Ретировался во время перерыва.

Кстати, это не первый раз, когда сын Михаила Музраева оказывается в центре скандальной истории. В Москве он обматерил сотрудников полиции, когда те пришли брать у него объяснение по поводу устроенной им драки в ресторане. Момент, когда он кричал «Я спецсубъект» попал на камеру и быстро стал всеобщим достоянием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/632211" frameborder="0"></iframe> «Братан, я спецсубъект»: избитый сын главы волгоградского СК выставил полицейских за дверь.

ИСТОЧНИК KP.RU