На трассе «Волгоград-Астрахань» карета скорой помощи сбила 8-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-06T15:17:32+03:00

Мальчик выбежал на дорогу из-за маршрутки и водитель неотложки не успел затормозить. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

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«Скорая» помощь, которая призвана спасать человеческие жизни, чуть не убила 8-летнего ребенка. Неотложка сбила мальчика на дороге. Да так, что малыш оказался в реанимации.

Случилось это 5 августа примерно в 17.40 на 277-м километре трассы «Волгоград-Астрахань». В тот вечер 8-летний мальчишка вместе со своей бабушкой ехал на маршрутке из Астрахани в село Сасыколи. Микроавтобус свернул на обочину и остановился, чтоб высадить пассажиров. Первым из маршрутки выскочил мальчишка и сразу рванул через дорогу (причем оббежал он транспорт не сзади, как положено, а спереди). В это время по трассе мчался на вызов «УАЗ» - карета «скорой» помощи. Ребенок выскочил на дорогу буквально под колеса неотложки. 45-летний водитель нажал на тормоз, но наезда избежать не сумел.

- Удар был сильный. Ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом бедра со смещением. В бессознательном состоянии его доставили в больницу реанимобилем и госпитализировали, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

На месте ДТП тут же выехали следователи Отдела МВД России по Харабалинскому району, они осмотрели место происшествия и задокументировали все показания свидетелей.

- Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП полиция проводит проверку, -уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU