В Волгограде в парке "Сказка" заменят разрушенное покрытие на детской площадке

СЕГОДНЯ 14:54 2019-08-06T17:17:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Парк сказка благоустроили в конце прошлого года в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» . Результат вызывал активное обсуждение среди горожан. Ведь от парка практически ничего не осталось – деревья вырубили, вместо них появились саженцы. Но зато появились фонтан, сказочные персонажи, дорожки, скамейки, фонари и большой детский городок. Правда, к весне на прорезиненном покрытии появились дыры – оно стало крошиться.

Мэрия направила подрядчику претензии. Ведь парк еще на гарантии. Правда, сначала сделали экспертизу: отчего же разрушился «пол». Результатов экспертизы еще нет. Но подрядчик оказался добросовестным и обязался устранить брак.

На время проведения работ один из аттракционов временно демонтировали, для обеспечения безопасности отдыхающих детскую площадку на это время огородили.

Кстати, площадкой, в том числе и покрытием занимается субподрядная организация. Но ремонтировать будет как раз подрядчик. А уже позже предъявит счет бракоделам.

ИСТОЧНИК KP.RU