В Волгограде директор школы и учитель физкультуры присвоили 260 тысяч бюджетных рублей

СЕГОДНЯ 14:10 2019-08-06T14:10:47+03:00

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Два волгоградца умудрились нажиться на детско-юношеской спортивной школе. Да еще кто - директор этого учреждения вместе со своим знакомым тренером. Мужчины придумали, как заработать на бюджете. Осенью 2017-го директор трудоустроил тренером в школу знакомого учителя физкультуры. Правда, на работу друг туда не появлялся. Руководитель просто подписывал табели учета рабочего времени о якобы отработанных тренером часах. А комитет образования перечислял на основании этих документов деньги на зарплату. Полученные таким образом деньги, мужчины делили пополам. Так длилось, пока махинации не вскрыли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области.

- За два года подследственным удалось похитить порядка 260 тысяч рублей. Теперь они проходят по уголовному делу. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении двух эпизодов преступлений по статьям «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору», «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения» и «служебный подлог», - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU