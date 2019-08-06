В Волгограде госслужащий-взяточник поверил адвокату-аферисту и потерял шесть миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-06T14:14:08+03:00

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Эта история скорее похожа на анекдот. Обвиняемый во взятке государственный человек сам попался на удочку преступника.

Уголовное дело в отношении сотрудника одного из федеральных госучреждений возбудили еще в 2016 году. Мужчину обвиняли в получении взятки: он за деньги помогал предпринимателям выигрывать аукционы на поставку продукции. Расследование длилось долго. Судебные заседания тоже. Но когда уже стало ясно, что дело подходит к концу и скоро будет приговор, его адвокат предложил решение: 6 миллионов рублей за уменьшение штрафа (а сумма обещала быть большой) до 2 миллионов рублей. Обвиняемый согласился. Собрал по сусекам деньги и передал своему защитнику.

Но когда в суде зачитывали решение, он очень удивился. Ведь судья озвучил цифру в 20 миллионов рублей. По апелляции ее удалось снизить только на полмиллиона. Когда же приговоренный высказал претензии адвокату, тот лишь развел руками: мол, ничего не получилось, но деньги не верну. Мужчина обратился к силовикам с заявлением на юриста.

В результате слаженной работы следователей регионального управления СКР, оперативных сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области адвокат был задержан, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU