2019-08-06T13:22:23+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит до 4 лет тюрьмы за кражу продуктовых тележек

Мужчина «угнал» две тележки для личных нужд
Софья ПОНОМАРЕВА
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Мужчина решил, что ничего страшного не будет, если магазин не досчитается пары тележек.Мужчина решил, что ничего страшного не будет, если магазин не досчитается пары тележек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На днях представитель сетевого магазина Тракторозаводского района обратился в полицию Волгограда с заявлением о краже продуктовых тележек. Он рассказал, что неизвестный мужчина, заехав на «Газели» на парковку рядом с магазином, погрузил две тележки в кузов, и как ни в чем не бывало, уехал.

Позже была установлена личность «угонщика» тележек. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по Волгограду, вора задержали. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что таким образом пытался облегчить себе работу по развозу цемента в торговые точки, а покупать строительную тачку дорого.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ – «Грабеж». Мужчине за угон чужого имущества грозит до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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