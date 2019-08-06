Волгоградцу грозит до 4 лет тюрьмы за кражу продуктовых тележек
На днях представитель сетевого магазина Тракторозаводского района обратился в полицию Волгограда с заявлением о краже продуктовых тележек. Он рассказал, что неизвестный мужчина, заехав на «Газели» на парковку рядом с магазином, погрузил две тележки в кузов, и как ни в чем не бывало, уехал.
Позже была установлена личность «угонщика» тележек. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе УМВД по Волгограду, вора задержали. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что таким образом пытался облегчить себе работу по развозу цемента в торговые точки, а покупать строительную тачку дорого.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 161 УК РФ – «Грабеж». Мужчине за угон чужого имущества грозит до 4 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU