2019-08-06T12:32:11+03:00
Спорт

Наставник «Ротора» Игорь Меньщиков признал лучшим тренером июля

Так решили болельщики ФНЛ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ФК "Ротор".Фото ФК "Ротор".
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На сайте Футбольной Национальной Лиги по итогам каждого месяца выбирают лучших игроков и тренеров из команд, представляющих данный дивизион. И очень приятно отметить, что в июле лучшим тренером Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 был признан наставник «Ротора» Игорь Меньщиков.

Лучших определяют болельщики. Они голосуют на сайте Лиги за выдвинутых кандидатов. Игорь Меньщиков набрал 25,1% голосов.

И это вполне заслуженно. Ведь в июле сине-голубые под его руководством одержали три уверенные победы, забив в каждом из этих матчей по 3 гола. Они вничью сыграли с лидером ФНЛ этого сезона - ФК «Химки», и уступили только «Чертаново». И сейчас «Ротор» занимает четвертое место в турнирной таблице. Такого успеха давно не помнят волгоградцы.

Второе место фанаты в июле отдали наставнику московского «Торпедо» Николаю Савичеву (он набрал 22,5% голосов). На третьем - Василией Баскаков из «Томи» (17,1%). Кстати, в голосовании за лучшего игрока июля также пока лидирует наш футболист: полузащитник «Ротора» Антон Пискунов на первом этапе получил 58 упоминаний, и стал лидером итогового шорт-листа, в который вошли десять претендентов на победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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