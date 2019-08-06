Житель Дагестана выехал на встречку и устроил смертельную аварию

СЕГОДНЯ 11:56 2019-08-06T11:56:13+03:00

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Это лето ставит рекорды по страшным авариями на трассах. В тот понедельник очередное смертельное ДТП произошло в Иловлинском районе. Около двух часов ночи 42-летний житель Дагестана мчался на «Приоре» по московской трассе в сторону столицы. Возможно, мужчина уснул, возможно, отвлекся на что-то, как результат – его машина потеряла контроль. Авто выехало на встречную полосу, где в этот момент ехал 53-летний мужчина на УАЗе. Удар был очень сильным. 39-летний друг водителя «Приоры» погиб на месте еще до приезда «скорой», Оба водителя попали в больницу, также там оказался 40-летний пассажир из ВАЗа. У всех многочисленные травмы и переломы.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии. В том числе причину выезда со своей полосы и мог ли водитель избежать этого маневра.

ИСТОЧНИК KP.RU