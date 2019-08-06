Быстрее марафонцев: под Астраханью узбеки удирали от полиции по полям

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-06T11:24:31+03:00

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Сейчас на полях самая горячая пора – сбор урожая. Так что работникам фермерам требуется много. В основном на земле работают мигранты: намного быстрее тех же русских и платить надо меньше. Правда, не всегда приезжие оформляют положенные по закону патенты. Ни наниматель, ни работники не хотят нести лишние траты. таких нарушителей находят во время рейдов. Очередной прошел в Харабалинском районе Астраханской области. Там полицейские неожиданно заглянули на картофельные поля около села Кочковатка. Когда люди в форме появились на грядках, узбеки бросились в рассыпную, как будто и не гнули спину несколько часов к ряду. Мужчины и женщины могли вполне ставить рекорды по бегу с препятствиями. Но подготовка у силовиков оказалась на высоте: они догнали всех, нашли даже тех, кто прятался между грядок.

- В итоге выявили 47 административных правонарушений. В основном – это отсутствие патента на работу. Были и те, кто незаконно находился в нашей стране. Всем грозит штраф, а некоторым и выдворение. Также накажут и фермера за привлечение рабочей силы без документов, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/724313" frameborder="0"></iframe> Полицейские устроили погоню за мигрантами по грядкам.

ИСТОЧНИК KP.RU