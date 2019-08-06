В Дубовке объявили карантин по африканской чуме свиней

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-06T10:54:00+03:00

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Лет пять назад африканская чума свиней стала причиной разорения несколько десятков крупных и маленьких животноводческих хозяйств. Зараза затронула многие районы Волгоградской области. В этом году ситуация по этой инфекции относительно стабильна. АЧС обнаружили только в Дубовском районе на территории райцентра. Там погибли несколько животных в одном из подворий. После того, как ветеринары сделали анализы, они подтвердили предварительный «диагноз».

Еще первого августа постановлением за подписью губернатора на территории района ввели карантин в Дубовском районе. Так что владельцам свинок, которые оказались в радиусе пяти километров от очага, пришлось отдать своих животных на убой – чтобы чума не ушла дальше. Ветеринары установили специальные посты для исключения распространения заразы.

Все потенциально опасные животные уничтожены. Также на карантинной территории запрещено продавать свинину. Запреты не касаются только тех предприятий, которые имеют специальную защиту 4 степени.

Кстати, за уничтоженных свинок положена компенсация. Правда, как говорят фермеры и крестьяне, она слишком маленькая и не возмещает всех убытков.

ИСТОЧНИК KP.RU