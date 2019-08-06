В Астрахани внук убил бабушку, которая заботилась о нем всю жизнь

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-06T10:05:23+03:00

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Самые жуткие преступления происходят, когда человек находится в состоянии опьянения – алкогольного или наркотического. Жуткое убийство произошло 5 августа в одном из частных домов Ленинского района Астрахани. В полицию позвонила местная жительница. Она пришла в гости к пожилой соседке и увидела жуткую сцену: 89-летняя бабушка лежала в луже крови на полу. В соседней комнате спал ее внук.

Как выяснили следователи, 37-летний мужчина приходился старушке дальним родственником. Но именно она воспитывала его с самого младенчества: заботилась, обеспечивала. Но в последнее время подросший внучок совсем отбился от рук. За что пенсионерка его периодически отчитывала. Мужчина таскал у нее деньги на покупку наркотиков. В очередную встречу он был под кайфом. В наркотическом угаре он избил бабушку и перерезал ей горло. После чего заснул. Разбудили его сотрудники полиции.

- Сейчас по факту ЧП возбудили уголовное дело по статье "предумышленное убийство". Решается вопрос с арестом подозреваемого, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU