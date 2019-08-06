2019-08-06T09:49:07+03:00
Общество

Волгоградка отсудила у Сочинского парка компенсацию за сломанную на лестнице ногу

Женщине выплатят 146 тысяч рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Поездка в Сочи закончилась больницей.Поездка в Сочи закончилась больницей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Не всегда отпуск заканчивается красивым загаром или счастливыми фотографиями на странице в соцсетях. Поездка в Сочи для жительницы Красноармейского района закончилась больницей.

Волгоградка отправилась в отпуск в декабре 2018 года вместе с детьми. Одним из пунктом насыщенной программы был Сочинский национальный парк, куда они отправились на прогулку. Но женщина поскользнулась на лестнице, с которой не убрали наледь. Упала она очень неудачно – сломала ногу. На скорой ее отвезли в местную больницу, где сделали операцию. Туристка провела на больничной койке не одну неделю.

Волгоградка вполне обоснованно посчитала, что дорожки должны были заблаговременно почистить от льда. Она обратилась в суд с требование возместить расходы на лечение и взыскать с парка моральную компенсацию. Суд Красноармейского района присудил взыскать в пользу пострадавшей 46 695 рублей за лечение, и 100 тысяч морального вреда. Но ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в Волгоградском областном суде.

Суд отклонил доводы жалобы как несостоятельные и оставил решение первой инстанции без изменения, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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