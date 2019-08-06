Из-за упавшего на дорогу дерева в аварии пострадал двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-06T09:28:06+03:00

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Этот понедельник вполне можно назвать днем упавших деревьев. Где-то просто ветки завалили тротуар, где-то тополь придавил сразу три машины. А в Красноармейском районе из-за неожиданно возникшего препятствия на дороге пострадали люди. Около 8 утра житель Башкортостана ехал через наш город с семьей. На своем «Пежо» он двигался по улице Латвийской и слишком поздно заметил упавшего дерева. От удара машину развернуло. Скорость хоть и была небольшой, но пассажирам изрядно досталось. Мужчина вызвал «скорую», сотрудников ГИБДД. Его двухлетнюю дочку и 26-летнюю жену доставили в больницу, где они находятся на лечении.

Еще один ребенок пострадал в аварии в Камышинском районе. 30-летний мужчина на «Фольксвагене» не справился с управлением на дороге «Камышин-Котово» и перевернулся в кювет. В результате аварии пострадала 10-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU