В центре Волгограда жестко столкнулись «Кадиллак» и «Приора»

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-06T09:07:04+03:00

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Грохот от аварии был слышен за несколько кварталов. Те, кто вечером 5 августа гулял в центре, стали свидетелями крупной аварии. В 23-00 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ленина столкнулись легковушка и кроссовер. 39-летняя дама на Приоре летела по проспекту в сторону Краснознаменской. Женщина проигнорировала «красный» сигнал светофора. Когда выехала на перекресток, в нее врезался 41-летний водитель на «Кадиллаке». Джип протаранил русское авто. очевидцы тут же вызвали «скорую» полицию. Даму за рулем и ее 33-летнего пассажира зажало внутри салона. Так что вызволять их пришлось сотрудникам МЧС. Обоих увезли на «скорой» в больницу. У них многочисленные травмы.

Сейчас сотрудники ГИБДД по Волгоградской области разбираются во всех обстоятельствах аварии. А водителей еще раз просят соблюдать правила дорожного движения: не превышать скорость, ездить на «зеленый», не рисковать при маневре «обгон». Это может стоить здоровья вам и вашим близким, а как показывает пример недавних аварий, это может стоить и свободы.

Жесткая авария в центре Волгограда: "Приора и Кадиллак".

ИСТОЧНИК KP.RU